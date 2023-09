Cassano durissimo: “Accanto ad Allegri rimasti solo 4 c…! Solo figure di m…”

Il pensiero di Antonio Cassano sull’inizio di stagione della Juventus. Ecco le sue parole alla Bobo TV: “Accanto ad Allegri sono rimasti quattro c… che gli leccano il c… per avere prima la formazione. L’allenatore prende 8 milioni a stagione e continua a dire che la squadra non è forte. E lo fa dire dai quattro c… appunto. I numeri dicono che una volta su due non vince, ha fatto solo figure di m… in due anni da quando è tornato. Se dovessi incontrarlo, glielo direi: ma non ti vergogni?”, le durissime parole dell’ex attaccante.