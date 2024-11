Io non ho grande stima di Cristiano Ronaldo e lo sapete, ma faceva 70 gol a stagione e parlavano i numeri per lui. Per la prima volta, non posso non dire che tante colpe sono di Fonseca. Per amore del Milan, Fonseca non può risparmiare corse a Leao. Le corse le fa Salah a Liverpool. Si risparmiano corse a gente come Ronaldinho, non a Leao.