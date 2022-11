Cassano: “Dzeko campione vero, Giroud non c’entra niente con lui”. E attacca Marotta

“Dzeko è un campione. Poche volte lo dico, ha sempre fatto gol, ha vinto ovunque è andato. Dopo i top al mondo, parlo dei Benzema, Lewandoski, Aguero, c'è lui. È un giocatore completo, un regista avanzato, può fare tutto. Può giocare da solo o con tutti in attacco, centrale o largo. Non c'entra niente con Giroud uno come Dzeko, che è veramente un campione. Marotta deve andare a casa e fargli il contratto. Continuasse a fare le interviste con i suoi amici, il mercato lo fa chi capisce di calcio. Chi va a scoprire i giocatori. Dzeko deve rimanere all’Inter, punto”, ha detto.