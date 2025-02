"L’Inter non ha dribbling, non ha la giocata alla Sanchez. Se non stanno bene fisicamente, l’Inter è così… A me Barella non piace, ma è stato il migliore col Genoa. Gli altri hanno fatto una grande fatica tutti. Senza quella deviazione di Masini, la partita non la portano a casa. I 3 punti sono stati fondamentali per i nerazzurri, l'Inter ora è la favorita e se vince a Napoli taglia fuori loro dalla corsa scudetto.