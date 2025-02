Ho l’impressione che queste sparate di Ibra possono solo far male all’ambiente, che si irrita molto. La società è inesistente, parla solo Ibra. Maignan, Theo e Leao via, scrive La Gazzetta oggi. Vedo solo tantissima confusione e disastri. E ora a Ibra dico questo: serve qualcuno di bravo accanto, non questa gente di ora. Ho paura che le parole di Ibra siano un macigno per questa squadra, non so come possano venirne fuori…”.