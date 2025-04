Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha analizzato la vittoria dell'Inter contro il Bayern Monaco. L'ex giocatore va controcorrente rispetto ai tanti giudizi positivi sulla prova della squadra di Inzaghi. "Tutti dicono impresa pazzesca, ma per quanto mi riguarda vado sulle dichiarazioni che ha fatto Sacchi. Se Cassano non è credibile, vado su uno che ha fatto la storia del calcio, Sacchi. Lui dice: "Mi piacerebbe vedere giocare l'Inter più all'attacco". Potrei chiudere qua, ma voglio aggiungere che l'Inter ha fatto una partita solida, concentrata, ha fatto due gol e ne poteva fare un altro, ma a me non basta. L'Inter, soprattutto nel secondo tempo, ha fatto una partita attacco contro difesa, ha difeso solo. Il Bayern ha fatto l'1-1 e dopo 2 minuti ha preso gol in contropiede perché l'idea sua era continuare ad attaccare".

"L'Inter non mi è dispiaciuta come atteggiamento, ma far passare l'Inter che fa una partita stupenda, l'allenatore top 3 al mondo e tutte ste robe qua... L'Inter ha fatto una partita solida, ma difensiva. A me singolarmente sono piaciuti i due attaccanti, Thuram ha fatto un assist clamoroso. Carlos Augusto è stato il migliore in campo per me. Lautaro ha fatto una partita seria, da giocatore vero. Avevo qualche dubbio su dove può arrivare Thuram, ma ha fatto una partita seria. In mezzo al campo si è fatta fatica, Barella uno dei migliori? Per me è stato uno dei peggiori in campo dell'Inter".