Durante l'ultima diretta su Viva El Futbol si dibatte sulla vittoria per 2-0 dell'Inter di domenica pomeriggio sul campo del Torino. Ecco lo scambio di battute tra gli ex calciatori Antonio Cassano e Lele Adani .

Cassano: "L'Inter ha fatto una buona partita e ha meritato, ma il Torino era già in vacanza, semplice".

Cassano: "Ogni volta che andavano in porta sembrava che l'Inter giocasse 7 contro 2. Ripartivano ogni volta".

Adani: "Anto però la partita non te la regalano. Magari l'hanno letta male: è vero che l'Inter poteva fare più gol, magari sono stati sfilacciati ma quelli del Torino non l'hanno mollata. L'hanno fatta molto male in alcune zone".