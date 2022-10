Cassano: “Inter ripresa? Ha fatto due partite top, calma. Con la Fiorentina…”

"Non la vedo facile per l'Inter, l'Inter ha fatto due grandi partite con Salernitana e Barcellona, basta. Poi prima giocava male ed era in difficoltà, dopo la partita vinta fortunosamente contro il Barcellona all'andata. L'Inter può vincere ma farà grandissima fatica, la Fiorentina fatica a fare gol, non posso pensare che continui a non fare gol. A Firenze queste partite accendono la città, se l'Inter vince, soffrirà tremendamente, non sarà scontata"