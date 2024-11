«In questo momento l'Inter è di gran lunga la più forte ed è fuori discussione. Al secondo posto metto il Napoli e per quanto riguarda l'Atalanta penso che per vincere serva molto altro. A marzo-aprile, quando sei punto a punto, partite complicate, è dura». Così a Viva El Futbol, Antonio Cassano ha detto la sua sulla classifica della Serie A che vede il Napoli al primo posto a 29 punti e ben quattro squadre a seguire, al secondo posto, a 28 punti: Inter, Atalanta, Fiorentina e Lazio.

«Obiettivo scudetto per Gasperini? Deve provarci ma se arrivasse tra le prime quattro l'Atalanta fa già un capolavoro e con Fiorentina e Lazio devono lottare per entrare in Champions e con questo passo qua rischiano di fare qualcosa di straordinario quest'anno e possono entrare nelle prime quattro la formazione di Gasperini e quella di Conte. Milan e Juve secondo me resteranno fuori dalla Champions», ha sottolineato l'ex attaccante nerazzurro.