Nelle quattro stagioni all’Inter, Inzaghi ha fatto sempre meno punti nei gironi di ritorno. Qualcuno mi deve spiegare e dire, motivare, perché l’Inter tre volte che aveva qualcuno dietro i coglioni in campionato lo ha perso. Ha vinto solo una volta e aveva distacco di tanti punti. Il demerito in assoluto è dell’Inter e del suo allenatore, che ha fatto un disastro. Inzaghi non è riuscito a fare emergere una squadra clamorosamente più forte”.