"L’Inter ha fatto bene, non era scontato passare tra le prime otto. E’ la squadra più forte d’Italia, giocandoci contro al Meazza è complicata da affrontare. Non ha fatto sempre grandi partite, ma ha meritato la qualificazione. Può essere la sorpresa in Champions, complicato vincerla, ma può arrivare in fondo. Dagli ottavi in poi si vedono le squadre forti, loro possono fare paura alle altre. Vedremo tra un mese".