Antonio Cassano, nel corso di "Viva El Futbol" in onda su Twitch, ha analizzato la sfida tra Inter e Juventus: "L'Inter ha buttato nel cesso altri 2 punti: hai la partita in mano, sei sul 4-2, puoi il quinto, il sesto e il settimo gol, e invece cosa fai? Sei superficiale, la Juve stava soffrendo come se non ci fosse un domani.