"L'Inter si è dimostrata la più forte, ha dato un bello strappo e finirà così. E' la più forte, è davanti ed è complicato riprenderlo. Mi ha impressionato Simone Inzaghi, i dati contano: 8 partite con Gasperini, che io stimo di più e penso sia un fenomeno, Inzaghi è l'unico ad aver vinto 8 volte. Gli prende sempre le misure, l'Atalanta ha sempre grandi difficoltà contro le squadre di Inzaghi. A volte sbaglio e devo ritornare sui miei passi, Inzaghi ha dato uno strappo, ha strameritato ieri, giocando uomo a uomo anche alto, difficilmente ho visto l'Atalanta fare un solo tiro in porta. Ieri l'Atalanta è stata messa sotto, Inzaghi ha giocato in verticale, ha fatto scelte come Carlos Augusto che poi ha anche segnato"

"Mi è piaciuta la partita, ha scelto Pavard che è più aggressivo e attento rispetto a Bisseck, Lookman ha fatto solo una giocata. Inzaghi mi ha convinto, ha fatto una grande partita in uno stadio tremendo contro una squadra meravigliosa. Difficilmente ho visto un allenatore fare le scarpe a Gasperini, Inzaghi ha sempre vinto e strameritato. Va dato merito a Inzaghi e alla squadra, secondo me ha dato lo strappo decisivo. Sono talmente onesto e leale che quando va male dico che va cambiato, in questo momento poi la squadra è in forma, va dato merito a Inzaghi, sa preparare bene le partite contro l'allenatore migliore in Italia, cioè Gasperini. L'Inter ha distrutto l'Atalanta, il campionato è finito"