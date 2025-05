“Il vero genio del calcio, che sarà ricordato in eterno, è Gasperini. Io leggo tutto: ma Simone Inzaghi su cosa sarebbe uno dei migliori di sempre? Perché io leggo cosa dice Pippo, evitasse di parlare e fare cinema, che lo fa già da tanti anni… Sappiamo chi è e cosa fa Pippo Inzaghi, suo fratello Simone mi sta anche simpatico… Ma il genio è Gasperini in Italia, ci sarà un prima e un dopo Gasperini, gli va fatta una statua a Bergamo, bisogna convincerlo a rimanere in eterno”.