Cassano: “Inzaghi non ha lo status per allenare l’Inter: fortunato in Champions. E se vince…”

"Ho visto una partita super del Napoli, calcio meraviglioso, senza speculare, un calcio di idee. Inzaghi è da cambiare, è in finale di Champions e ha perso 12 partite su 36. E' arrivata in finale con grande fortuna, col Porto poteva uscire, con Benfica e Milan era superiore e ha vinto. Lui è da cambiare, non ha lo status, anche se vince la Champions, per rimanere all'Inter. Per quanto riguarda il Napoli, lode alla gente, a Spalletti, a Giuntoli ma De Laurentiis ha fatto un disastro, ha rotto il giochino prima che poteva aprire un ciclo. Adesso deve stare attento, vediamo chi lui sceglie e chi decide di andare da lui, lui non ha vinto un cazzo"