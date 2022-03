Cassano: “Lautaro un campione, ha 30 gol nelle gambe. Ricorda sempre più Aguero”

Alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così di Lautaro Martinez dopo la tripletta di ieri contro la Salernitana

“Di gol ne ha 30 nelle gambe, è cattivo. È forte il Toro, è un campione. Per me può essere il capocannoniere della Serie A. Nel breve, nel lungo, a me ricorda sempre più Aguero”.