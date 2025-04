Per me giocare a calcio vuol dire essere coraggiosi, avere la palla, creare tanto: io tutte queste cose nell'Inter non le vedo. Bastoni e Barella? Per me non sono quelli che fanno passare: se io calciatore devo incontrare Bastoni o Materazzi, voglio incontrare Bastoni tutta la vita, non sa fare il difensore e mancare. Per me non è un grande difensore come lo fanno passare. Tanti opinionisti e giornalisti vogliono far passare Barella come un giocatore eccelso, io non lo vedo: se devo paragonarlo a Stankovic, dico fermiamoci e non scherziamo. Per me sono due giocatori normali che non mi piacciono.