"Sarò chiaro e conciso, Motta ha detto che sono partiti bene e con l'Atalanta poteva prenderne 8, anche ieri malissimo. In 7 mesi ha fatto sempre peggio, le ultime due settimane disastrose. McKennie esterno sinistro ieri? Spiegatemi, a me dispiace per Motta, lo stimo ed è un buonissimo allenatore ma non ha lo status per allenare la Juve, è in grandissima confusione e non vedo neanche la sua idea di calcio"