A Viva el Futbol, Antonio Cassano non usa parole al miele per Florentino Perez e soprattutto José Mourinho

Alessandro Cosattini Redattore 18 maggio 2026 (modifica il 18 maggio 2026 | 22:16)

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A Viva el Futbol, Antonio Cassano non usa parole al miele per Florentino Perez e soprattutto José Mourinho. Questo il pensiero dell’ex attaccante: “Florentino sta dando i numeri, la follia delle follie è riprendere Mourinho. Sta facendo più danni della grandine. Mandano via Ancelotti che ha vinto 3 Champions ma non gli piaceva per il gioco. E ora prendono Mourinho, con Mendes ci si aspetta di tutto. Cosa vuoi che faccia? Più danni della grandine, i disastri.

Coi risultati sarebbe rimasto Ancelotti, il più vincente della storia del Madrid. Mourinho è un non allenatore, fa solo sceneggiate e polemiche. Da 10 anni è finito, andato, il calcio è andato in un’altra direzione.

Di Ancelotti si può dire tutto, ma è una brava persona e lo rispettano tutti, fa felici tutti. Florentino spesso e volentieri mette il becco nelle formazioni e nel mercato, con Xabi non poteva farlo. Lui gestisce la stampa a Madrid ma ora ha 80 anni, finito, il tempo passa per tutti. Ha perso potere e infatti parla lui ora, prende uno come lui, per fare cinema”.