I più forti al Milan sono Maignan, Reijnders e Pulisic. Leao fa 6 gol in campionato… Anche questo allenatore, 4 volte lo ha messo in panchina, ci sarà un motivo se tutti lo parcheggiano. Deve giocare cosa? Ferran Torres fa panchina al Barcellona e ha fatto 15 gol. Leao ne ha fatti 6”, ha detto. In stagione sono 10 per il portoghese del Milan, facendo il paragone dunque su tutte le competizioni per entrambi.