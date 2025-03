Antonio Cassano commenta la vittoria della Juventus per 1-0 contro il Genoa. Queste le parole dell'ex attaccante a Viva el Futbol: "Juve? Tudor ha vinto la gara, ma non posso giudicare, è troppo presto. Non giudico questo. Giudico i parassiti che hanno rotto il cazzo a Motta, io non ho interessi, alcuni sì. Ex Juve, qualche sfigato, non faccio nomi dall’oltretomba, non mi va. A questi due o tre cretini che parlano chiedo: cosa vogliono? Rientrare alla Juve? Sono sfigati, bolliti, non contano un cazzo. Leccano il culo all’allenatore sperando li possa portare dentro. Motta l’ho disintegrato e lo meritava, ma il lavoro lo ha fatto e tanto, male, ma lo ha fatto.