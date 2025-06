L’Inter perde 5-0 in finale di Champions League contro il PSG: queste le parole a Viva el Futbol di Antonio Cassano

L’Inter perde 5-0 in finale di Champions League contro il PSG. Queste le parole a Viva el Futbol di Antonio Cassano : “Stasera c’è stato il festival del bello contro una distruzione totale! Stasera c’è poco da dire sull’Inter o su Inzaghi, è facile sparare sulla croce rossa…

L’Inter e Inzaghi sono stati distrutti, che cosa vai a dire? Nulla! C’è poco da dire, solo da fare i complimenti a Luis Enrique e ai ragazzi del PSG perché dall’inizio alla fine hanno dominato. Milan-Liverpool, i rossoneri hanno giocato per 84 minuti e i 6 minuti hanno girato la partita, poi i rigori. L’Inter non ha creato nulla, non è arrivata mai di là, Donnarumma ha fatto una sola parata su Thuram.