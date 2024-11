A Viva el Futbol, Antonio Cassano ha parlato così della vittoria del Milan contro il Real Madrid in Champions League

A Viva el Futbol, Antonio Cassano ha parlato così della vittoria del Milan contro il Real Madrid in Champions League: “Real-Milan? La goduria più grande è ciò che è riuscito a far fare Fonseca ai suoi giocatori. Fonseca ha fatto una mossa clamorosa: Musah ha sempre raddoppiato su Vinicius, che aveva sia Royal che lui.

Mi ha impressionato molto il collettivo Milan, la grande partita fatta. Io amo il calcio e vedo: fino al tiro ciofeca sul gol di Morata, Leao per tre volte non l’aveva mai presa, mai. Fino a quel tiro, non si era mai visto. Nel secondo tempo due volte poteva andare uno contro uno e niente. L’assist a Reijnders è bellissimo.