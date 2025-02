"Chiffi? Parlo a Rocchi: vieni qua e facci capire, senza prendere per il culo. Come puoi non dare un rigore così a Thuram? Chi decide? Sono in malafede o scarsi? Perché non si può chiamare il VAR? Inizio a pensare che qualcosa di strano c'è. Sono in malafede? Scarsi? Non so. Tornando alla partita, per l'Inter sono due punti persi. Mi stanno piacendo de Vrij e Pavard, ma sulla parte sinistra stanno facendo fatica. Ma nel derby l'Inter meritava la vittoria".