Cassano: “Cristiano Ronaldo? Non è nella top 5 della storia, meglio il Fenomeno”

Intervenuto su Twitch alla BoboTV, Antonio Cassano ha detto la sua nella top 5 dei migliori giocatori della storia

"Jorge Mendes dice che il Pallone d'Oro è di Ronaldo? Sì, è il migliore della storia", in chiave ironica. Cassano, poi, aggiunge: "CR7 non è manco nei primi 5, Mendes è uno bravo, chapeau ma se parliamo di un livello assoluto, Cristiano Ronaldo non c'entra niente. Per quanto mi riguarda non è nella top 5, ci metto Messi, Maradona, Pelé, Cruiyff e quelli lì. E poi metto Ronaldo il fenomeno. Punto. Se dobbiamo liberare qualcuno, poi Van Basten lo buttiamo dentro non conoscendo Di Stefano. Non ci allarghiamo eh".