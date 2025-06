Cassano su Gattuso: “Ha avuto coraggio. Rino non era Zidane ma…”

Gennaro Gattuso spiegato da Antonio Cassano . L'ex attaccante ha parlato dell'ex compagno di Nazionale, oggi CT degli Azzurri, spiegando di che tipo di persona si tratta. «Noi siamo nati nella merda e io e lui non ci torniamo. Lo conosco dal 2003, quando eravamo in Nazionale e abbiamo fatto il 2004 insieme in Portogallo. Dopo tre giorni dal rientro in Italia io sono stato suo ospite a Schiavonea (Corigliano Calabro) per una settimana», ha raccontato.

«Lui ha un amore viscerale e non dimentica realmente le sue origini. Lui viene da una famiglia meravigliosa ma molto umile e lui quando è andato via di casa ha sofferto, ha pianto, ha fatto sacrifici. Non è stato facile lasciare tutto e andare in Scozia. Ha avuto un coraggio... Non so quante persone avrebbero fatto una scelta del genere, è andato in Scozia, un campionato neanche notissimo, ha fatto un qualcosa di meraviglioso. Ma voleva far si che la sua famiglia fosse orgogliosa di lui. Quando tu pensi 'ce la fai?', lui lo ha fatto perché lo voleva. Sicuramente a livello tecnico Rino non era Zidane, ma ha vinto più di tanti altri, ha vinto tutto con le sue qualità che non erano tecniche, ma erano enormi, caratteriali», ha aggiunto Cassano su Gattuso.