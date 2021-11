Cassano: “VAR da togliere, decide l’arbitro e basta. Kjaer e Dumfries? Non è rigore”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di VAR dopo Roma-Milan

"Dobbiamo togliere il VAR, rigore o non rigore decide l'arbitro. Hai dato rigore alla Juve e alla Roma no? Stessa identica situazione, uno sì e uno no. Perché? Così è un casino. Il VAR toglie responsabilità ma anche credibilità all'arbitro centrale. Per me non era rigore Kjaer e non è rigore Dumfries. Non è meglio mettere al VAR un calciatore che ha smesso, uno che ha fatto parte del calcio, il calciatore la vede meglio, l'impatto, il contrasto. L'arbitro valuta in base al regolamento, non sanno cosa vuol dire giocare a calcio. In Italia tutti i contatti sono sanzionati. Io il VAR lo abolirei, solo per fuorigioco e gol/no gol, basta così. Poi gli arbitri sono messi sulla graticola, il calcio è una roba seria ed è fatto di contatti. In Italia bisogna lavorare su due cose se si vuole crescere: basta polemiche e non si può restare a terra 25' per perdite di tempo".