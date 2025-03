Le parole dell'attaccante del Bologna all'arrivo in Argentina per rispondere alla chiamata della nazionale albiceleste

Santiago Castro con la grande annata con la maglia del Bologna si è conquistato le luci della ribalta in Serie A. Non solo, è finito anche nel mirino del suo commissario tecnico, che lo ha convocato per le prossime due sfide dell'Argentina. Toccherà dimostrare anche in nazionale un valore che sembra già chiaro a chi lo guarda da vicino con la maglia del Bologna. All'aeroporto, l'attaccante accostato anche già all'Inter, è stato avvicinato dalla stampa. Si è dichiarato "molto felice di essere qui e di aggiungere da dove posso. La chiamata è stata inaspettata ma l'ho ricevuta con grande gioia e l'ho condivisa con la famiglia".