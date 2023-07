Cataldi: “Milinkovic? Perdiamo un giocatore importante. Champions? Spero di beccare…”

Con l'addio di Milinkovic, ora il centrocampista romano è divenuto il vicecapitano: "Senza Sergej la Lazio perde un giocatore importante, con numeri incredibili, e che non ha mai detto nulla fuori posto. Gli faccio un grosso in bocca al lupo". Di sicuro servirà un sostituto, visti i tanti impegni: "Ci sono anche due partite in più in Supercoppa. La Champions porterà via più energie rispetto all'Europa League. Serve un segnale, una spinta. Il presidente lavora per darci una mano".