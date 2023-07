Pedullà: “Onana-United, Inter vuole dare il via libera entro domani: le cifre”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, riporta aggiornamenti: "Onana-Manchester United: la vicenda Lukaku ha distolto l’attenzione, ma entro domani l'Inter vuole dare via libera. Saranno 48-50 con qualche bonus", il commento di Pedullà su Twitter. L'esperto di mercato sottolinea, poi, come l'Inter non forzerà la mano sui bonus perché conta di chiudere l'operazione nel più breve tempo possibile, in modo tale da provare a chiudere Sommer e Trubin, i due prescelti per la porta.