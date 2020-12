Cauet: “Eriksen? Colpe di tutti. L’Inter prenda un esterno mancino. Ma faccio anche un nome”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex centrocampista dell’Inter, Benoit Cauet, ha dato qualche consiglio di mercato ad Antonio Conte per rendere ancora più forte la sua squadra e riportare i nerazzurri alla conquista di trofei importanti:

RINFORZI – “Giroud sarebbe ottimo, un giocatore campione del Mondo, che fa gol. Con Lukaku andrebbe a formare una coppia davvero interessante, ma l’Inter oggi mi sembra che abbia bisogno di un esterno di piede mancino, uno di corsa. Lì sta giocando sempre qualcuno col piede destro. Se se ne andranno Eriksen e Nainggolan, poi, c’è da capire chi può entrare”.

ERIKSEN – “In questo caso è troppo facile dare tutte le colpe a uno solo: sia lui che l’allenatore hanno trovato difficoltà. Il club ha preso uno dei migliori giocatori degli ultimi tre anni, uno che ha una tecnica sopraffina e che ha portato il Tottenham in finale di Champions. Le colpe sono un po’ di tutti, però…”.

ICARDI – “Fino all’anno scorso aveva fatto benissimo, ora dopo che si è fatto male non si vede più. Se il PSG l’ha comprato non è per caso, ma perché crede sia un grande attaccante. Ma dovrà tornare in campo e dimostrare, se gli altri però pedalano così si fa dura: il grande attaccante ha bisogno di sentire la fiducia dei compagni. Stare in panchina può andare bene per la prima stagione, in cui ti devi adattare, e se non segni più… Abbiamo visto l’anno scorso che con un mostro come Cavani, che ha fatto la storia del PSG, non è finita benissimo. Non giocava quasi più ed è dovuto andarsene: se Icardi non dovesse trovare spazio potrebbe finire sul mercato”.

(Fonte: TMW Radio)