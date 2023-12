Cauet: “L’Inter è una corazzata che può mettere chiunque in imbarazzo”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, Benoit Cauet è tornato sulla vittoria dell'Inter sul campo del Napoli. "L’Inter è una corazzata che può mettere chiunque in imbarazzo. Il Napoli sta pagando l’inizio di stagione, con Mazzarri si rimetteranno le cose in ordine e in ordine. L’obiettivo del Napoli dev’essere quello di entrare nei primi quattro posti della Serie A".