Benoit Cauet, ex centrocampista francese dell'Inter, ai microfoni di Sport Paper ha parlato dell'inizio di stagione dei nerazzurri di Inzaghi e del loro prossimo impegno contro la Roma: "L'Inter parte favorita. La Roma ha cambiato modo di giocare con Juric e ha modificato qualcosa rispetto al precedente allenatore: ha vinto, è una squadra molto più omogenea. La cura Juric sta portando dei frutti. I giallorossi sono un'insidia, si giocherà all'Olimpico, c'è la spinta dei tifosi. L'Inter dovrà essere brava, come sempre fatto negli ultimi, nel fare la sua partita, sicuramente è in grado di farlo".