"Jonathan David? E' un attaccante che seguo da tempo. Sono tre o quattro anni che se ne parla, anche in Italia. Già allora era forte, ora è ancora più maturo. È un giocatore che sa attaccare la profondità, ha qualità, ed è adatto a entrambi i contesti. Al Napoli servirebbe come alternativa a Lukaku, un giocatore con caratteristiche diverse, capace di attaccare lo spazio. All’Inter, invece, sarebbe perfetto come alter ego di Lautaro, magari in coppia con Thuram. In entrambi i casi sarebbe utile. Alla fine, dipenderà da chi farà l’offerta più convincente".