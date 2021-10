Causio: “Inter-Juventus aperta a qualsiasi risvolto. I nerazzurri hanno saputo…”

Le considerazioni del doppio ex del derby d'Italia a proposito del nuovo confronto tra le due squadre

Franco Causio , doppio ex calciatore di Inter-Juventus, ha parlato del match in programma domenica prossima ai microfoni di TuttoJuve. Queste alcune delle sue considerazioni:

Se ti dico "Derby d'Italia" qual è la prima cosa che ti viene in mente?

Il match di domenica è già decisivo per lo scudetto?

"Secondo me no, è troppo presto. Certo: in caso di sconfitta il cammino di tutte e due si complicherebbe. Ma siamo solo a ottobre".