Causio: “Juve, servono 3-4 elementi con gli attributi per raggiungere l’Inter”

"Sono i giocatori che fanno i risultati e rendono un allenatore bravo o meno bravo. Rispetto al passato mancano i campioni in questa Juve. Basta guardare la panchina: prima c’erano dei top player pronti a entrare, adesso dei giovani alle prime armi e di belle speranze. Così diventa dura cambiare il volto della partita...".

