Petar Sucic è tornato determinante per la Dinamo Zagabria. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori diverse settimane, il centrocampista è tornato e col passare dei giorni sta ritrovando la forma migliore. Ne è la prova il gran gol segnato nella gara tra Dinamo Zagabria-Osijek (2-0 il risultato finale). Servito da Pjaca, Sucic ha portato palla fino al limite dell'area facendo partire un destro a giro imprendibile per il portiere.

L'Inter ha raggiunto un accordo con la Dinamo Zagabria per l'acquisto del centrocampista classe 2003. L'accordo prevede un trasferimento per 14 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus, con una percentuale del 10% su una futura rivendita. Sucic si unirà al club nerazzurro a giugno in vista del Mondiale per Club.