Il giorno dopo Atalanta-Inter, il Corriere dello Sport analizza i casi da moviola. Il quotidiano giudica positiva la prova di Federico La Penna. "Gara perfetta per La Penna, vinta in due mosse: l’indirizzo tecnico dato dopo pochi secondi (Ederson su Barella, nulla) e tenuto per tutto il match ed il cinque che si prende da Bastoni dopo il giallo (netto fallo su CDK). Ah, qualcuno impari come si fanno gli annunci: il maestro ce l’ha in casa".

"Partiamo dalla fine: è regolare la rete di Lautaro Martinez: al momento del passaggio di Pio Esposito, c’è Hien che lo tiene in gioco, bravo l’assistente numero uno, Berti. Annullati tre gol, uno con overrule, gli altri in campo, tutti hanno coinvolto l’assistente numero due, Perrotti. Zielinski serve Lautaro in offside per una gamba, oltre Hien, sul gol di Thuram: il VAR comunica, La Penna può insegnare come fare gli annunci (e senza grazie), peccato non si sia sentito allo stadio. E’ in fuorigioco Zalewski su lancio di Ederson sul gol annullato a De Ketelaere; nettamente oltre Akanji Scamacca sul passaggio di CDK".

"Metro molto alto, cartellini quando servono, da... internazionale. Alla fine saranno 20 i falli e tre le ammonizioni, tutte corrette (Kolasinac, Bastoni e Sulemana). Vogliamo essere pignoli: ne manca uno per Lautaro, non per il semi-pestone su Zalewski ma perché era il secondo fallo di fila".