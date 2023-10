Il CdS celebra Lautaro: “Ha tutto. Non puoi dargli mezzo metro che ti fulmina. Quest’anno…”

"Non puoi concedergli mezzo metro, ti fulmina. Ha forza fisica e tanta resistenza, segna in mille maniere diverse, non è un gigante (174 centimetri) ma di testa ha il tempismo degli specialisti. Ha un’altra capacità non da poco, sa legare con ogni tipo di partner, ha giocato con Lukaku e insieme hanno vinto uno scudetto (41 gol in due in quella stagione), con Sanchez, con Dzeko, ora con Thuram e il suo rendimento non è mai diminuito. Una forza della natura".