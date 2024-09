Non l'unico su quel livello, ma di certo tra i miglior in campo. Federico Dimarco è stato tra i principali protagonisti della bella vittoria dell'Italia contro la Francia ieri al Parco dei Principi. Non solo per il grande lavoro nelle due fasi, ma anche per la perla clamorosa che è valsa il pareggio per gli azzurri dopo lo shock del gol subito a inizio partita.