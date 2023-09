Cds – Empoli-Inter, moviola: Marcenaro fa cilecca davanti a Rocchi. Errore grave…

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Edmondo Pinna giudica insufficiente la direzione arbitrale di Matteo Marcenaro in Empoli-Inter. "Sotto gli occhi di Rocchi (vedrete, la giustificazione è già firmata), non brilla Marcenaro. Un paio di scelte fanno venire i brividi se pensiamo che lui (e Colombo) sono spinti a piene mani (e anche qualcosa in più) verso il badge della Fifa a gennaio. Cambiaghi si lamenta di una spinta di Bastoni in area: live, sembra più lui a buttarsi, al replay c’è un contatto, non punibile. Le contestazioni. Ismajli va diretto su Lautaro, allarga anche un po’ il gomito: era fallo e giallo per SPA, altro che nulla".