Inter, stop Arnautovic. No mercato, Inzaghi sfoglia la rosa dei centrocampisti: due opzioni

"In ogni caso, i dirigenti nerazzurri non sono intenzionati a rivolgersi al mercato degli svincolati: questo è emerso ieri, da un primo vertice post partita. A gennaio, nel caso, si vedrà se intervenire inserendo un altro attaccante in rosa. Nel frattempo Inzaghi sarà costretto a fare di necessità virtù. Il turnover è legge, ora però le scelte degli attaccanti si riducono a tre uomini. Con due altre opzioni praticabili. Tra i centrocampisti Inzaghi ha infatti un paio di giocatori in grado di poter svolgere i compiti di seconda punta: Mkhitaryan, che lo ha fatto a lungo in passato e in parte anche alla Roma, e l’olandese Klaassen. E poi, l’augurio di Inzaghi è sempre quello: lunga vita a Lautaro. Il Toro diventa ancor più imprescindibile".