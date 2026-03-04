Come a Lecce per Alessandro Bastoni sono arrivati i fischi da parte dei tifosi avversari, in questo caso del Como. Dalle colonne del Corriere dello Sport , Alberto Polverosi commenta così la vicenda: "Sono arrivati ancora fischi per Bastoni a ogni tocco di palla. Era accaduto a Lecce ed è accaduto a Como, questo ragazzo si è appiccicato addosso l’immagine di chi inganna e gode nel farlo".

"Colpa sua e siamo d’accordo, ma è stato un errore, uno solo, ha chiesto scusa e potesse tornare indietro probabilmente non lo rifarebbe. Per questo non è il caso di insistere, la persecuzione anche solo con i fischi non è una bella cosa. E poi, detto con un pizzico di opportunismo azzurro, Bastoni è un difensore della Nazionale, sarà titolare nello spareggio contro l’Irlanda, conviene lasciarlo in pace".