Mai abbassare la guardia. Anche a campionato fermo, con diversi elementi in giro per il mondo. Simone Inzaghi ha vinto con la sua Inter perché è rimasto concentrato in ogni istante sul lavoro da svolgere e sulle avversarie da affrontare. Due pericolosissime arriveranno in pochi giorni sul calendario nerazzurro, per cui bisogna farsi trovare pronti. E il lavoro è già iniziato, come spiega il Corriere dello Sport: