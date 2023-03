CdS – Inter, Darmian non sbaglia un intervento. Onana dà sicurezza

Sono André Onana e Matteo Darmian i migliori dei nerazzurri nella pagelle proposte dal Corriere dello Sport all'indomani di Porto-Inter . 7.5 a entrambi per la gara del do Dragao condotta con ampi meriti. Questo il focus sul portiere: "Reattivo su Grujic e poi soprattutto su Taremi, spingendo sul palo la sua deviazione ravvicinata. Deve dire grazie a Dumfries, ma dà sicurezza a tutta la difesa".

Stoico anche Matteo Darmian, schierato ancora al posto di Skriniar in difesa. "Si deve occupare di Galeno, ovvero uno degli spauracchi principali. E, in aggiunta, deve “marcare” pure Dumfries, ma non sbaglia un intervento, fino che la stanchezza prevale", si legge sul quotidiano capitolino sul difensore nerazzurro.