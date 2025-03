Denzel Dumfries mancherà per almeno due partite. Inzaghi lo sa da giorni, per questo sta studiando la formula migliore per sopperire all'assenza dell'olandese. E i nomi in lista sono due, al netto delle soluzioni d'emergenza. Si legge infatti sul Corriere dello Sport: "Una staffetta per sopperire a uno stop pesante, quello di Denzel Dumfries, costretto a fermarsi ai box nel miglior momento in assoluto da quando è arrivato all’Inter. Nelle prossime partite sul versante destro mancherà il padrone della corsia ed è per questo che Simone Inzaghi punterà sulla doppia alternativa Darmian-Zalewski per tappare la falla, in particolar modo nella sfida di domenica contro l’Udinese che vedrà sia l’italiano sia il polacco rientrare dopo i rispettivi infortuni. Entrambi si erano fermati a fine febbraio, stanno ormai completando il pieno recupero.