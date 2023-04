CdS – Inter, Inzaghi via anche se vince la Champions? Ecco perché può succedere

A fine anno si tireranno le somme. L'Inter, che può ancora trasformare la sua stagione in un vero e proprio sogno, si gioca le sue carte nell'ultimo mese e mezzo. Simone Inzaghi, però, potrebbe avere il destino comunque segnato. Spiega il Corriere dello Sport: "Ha certamente commesso qualche errore, ma gli va pure riconosciuto di aver riportato l'Inter nell'élite europea, Come, invece, non era riuscito a Conte. Resta il fatto che, anche in caso di epilogo trionfale dell’annata, si potrebbe consumare quel divorzio che in molti danno già per scontato. Del resto, le distanze che si sono create in questi mesi non si possono colmare in un attimo, come la sintonia che, almeno in parte, è venuta meno non si può ricreare automaticamente".