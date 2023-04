Cruciani: “Inzaghi? Sono un suo difensore. Follia non confermarlo se va in finale di Champions”

Il giornalista Giuseppe Cruciani, intervenuto a Tutti Convocati, ha parlato del lavoro del tecnico all'Inter Inzaghi e del confronto di mercoledì con il Benfica: "La Lazio ha un vantaggio cospicuo, quindi è probabile la qualificazione, ma non sicura. La squadra di Sarri ha due scontri diretti a San Siro contro Milan e Inter. L'infortunio di Immobile non ci voleva, era importante il suo recupero in questo momento. Le squadre che hanno preso meno gol in campionato sono le prime quattro in classifica, al netto della penalizzazione della Juventus. Non è un caso che Inter e Milan abbiano subito 10-15 gol in più di queste squadre"