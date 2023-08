CdS – Inter lavora per piazzare gli esuberi. Esposito vicino al Verona, Agoumé…

L'Inter, oltre che sul mercato in entrata, è concentrata anche su quello in uscita e sui nomi di minor rilievo all'interno della rosa. Questo il punto dal Corriere dello Sport: "Si cerca una sistemazione per i vari Sensi, Lazaro, Agoume, Salcedo ed Esposito. Il più vicino all’addio è proprio quest’ultimo, andato a segno pochi giorni nella vittoria contro il Psg in Giappone: sull’attaccante classe 2002 è piombato il Verona, che vorrebbe averlo in prestito secco per la prossima stagione.