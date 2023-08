Lukaku-Juve, violate le regole? Inter pronta a difendersi in sedi opportune. I bianconeri…

"Tutto secondo le regole per la Juve, che sta cercando di concludere l’affare. Questa settimana può essere decisiva per portare il belga a Torino e il serbo a Londra, a patto che il Chelsea aumenti l’offerta. Uno scambio che per Madama ha motivazioni economiche oltre che tecniche. Grazie al Decreto Crescita, pur guadagnando di più Big Rom costerebbe nei prossimi 3 anni circa 30 milioni in meno rispetto a Vlahovic. Inoltre cedere DV9 a 80 milioni e prendere Lukaku a 40 garantirebbe alla Juve un risparmio immediato di 40 milioni. Ovvio che vista in prospettiva non pare una scelta saggia, perché Dusan ha 23 anni e Romelu 30. Ma il presente per la Signora oggi conta più del futuro".